Работа для специалиста-программиста по ShopCMS

Требуется специалист, знающий и разбирающийся в ShopCMS и понимающий программирование.

Надо:

1. из psd макетов собрать шаблон.

2. с учётом индивидуальных, уникальных особенностей настроить вывод каталога.

3. настроить сам магазин.

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Работа срочная, срок вчера.

Предложения писать на аську 37-80-37-009 с пометкой SHOPCMS

Сюда писать безполезно, но если готовы работать то заявку оставляйте.

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ТОЛЬКО ОТВЕТСТВЕННЫМ И С ОПЫТОМ.

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Оплата может быть и больше, еще больше!