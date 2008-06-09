Работа для специалиста-программиста по ShopCMS

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка197 просмотров

Требуется специалист, знающий и разбирающийся в ShopCMS и понимающий программирование.

Надо:

1. из psd макетов собрать шаблон.

2. с учётом индивидуальных, уникальных особенностей настроить вывод каталога.

3. настроить сам магазин.

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Работа срочная, срок вчера.

Предложения писать на аську 37-80-37-009 с пометкой SHOPCMS

Сюда писать безполезно, но если готовы работать то заявку оставляйте.

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ТОЛЬКО ОТВЕТСТВЕННЫМ И С ОПЫТОМ.

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Оплата может быть и больше, еще больше!

17 лет назад
vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

vacho
Гость 
56 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$50
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

vacho
Гость 
56 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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