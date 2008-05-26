Здравствуйте. Интересует верстка не сложных макетов, макетов будет много. Цена которая устроит: 1-2 доллара за 1 страницу. Писать в icq 488229671
Требуется сверстать макеты
Очень легкие. Оплата поэтапно за каждый макет.
Бюджет 40 долларов. Кого заинтересовало оставляйте контакты. Утром свяжусь.
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