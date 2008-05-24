Исправить отображение сайта в IE

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки267 просмотров

Есть сайт http://republisher.ru, сделан на div`ах.

Нужно наладить отображение сайта в IE, так чтобы было как в опере. Конкретно, в IE не работает отображение полупрозрачных PNG изображений, а так же съезжают блоки.

При необходимости вышлю PSD-исходник.

17 лет назад
skadmin
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

as-pire
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$10
1 день
Очень оперативно, а главное, качественно выполнил поставленную задачу. Приятный в общении человек. Рекомендую.
Отличный заказчик! Приятный в общении человек.

Заявки фрилансеров

as-pire
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад

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