Подправить Joomla! Шаблон

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок193 просмотра

Здравствуйте.

Задача следующая: имеется шаблон для Joomla! - в шапке сделан "встроенный" фон, менять можно только логотип.

Нас это не устраивает нужно переверстать шаблон таким образом, чтобы туда можно была вставлять цельный jpg, желательно также сделать чуть-больше размер по вертикали.

Выкладываю 2 архива - один оригинальный шаблон, второй CSS с нашего сайта + template.

Ваши предложение по цене пишите тут - если заинтересует Ваше предложение, обязательно отпишу.

CSSJoomla
17 лет назад
777-300ER
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
58 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

dizone
46 лет
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$35
Спасибо большое! Очень оперативно все помог сделать. Еще обращусь и НЕ однократно!
Все отлично

Заявки фрилансеров

dizone
46 лет
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад

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