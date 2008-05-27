Подправить Joomla! Шаблон

Здравствуйте.

Задача следующая: имеется шаблон для Joomla! - в шапке сделан "встроенный" фон, менять можно только логотип.

Нас это не устраивает нужно переверстать шаблон таким образом, чтобы туда можно была вставлять цельный jpg, желательно также сделать чуть-больше размер по вертикали.

Выкладываю 2 архива - один оригинальный шаблон, второй CSS с нашего сайта + template.

Ваши предложение по цене пишите тут - если заинтересует Ваше предложение, обязательно отпишу.