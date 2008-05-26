Сверстать таблицу

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок296 просмотров

Нужно быстро и качественно сверстать таблицу. Сама таблица в psd и пояснения к ней в приложении.

Верстка должна быть кроссбраузерной, валидной и пиксель в пиксель с макетом.

Оплата после получения мной сверстанного макета на ваш счет в системе weblancer.

17 лет назад
seasick
Артем 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
297 отзывов

Выбранный исполнитель

R3df0x
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$10
Хороший верстальщик, было сделано профессионально и очень быстро. Рекомендую.
Хороший работодатель, сразу заплатил - сделка прошла безукоризненно.

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R3df0x
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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