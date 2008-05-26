Нужно быстро и качественно сверстать таблицу. Сама таблица в psd и пояснения к ней в приложении.

Верстка должна быть кроссбраузерной, валидной и пиксель в пиксель с макетом.

Оплата после получения мной сверстанного макета на ваш счет в системе weblancer.