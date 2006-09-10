R3df0x

Александр Киряков R3df0x

 
35 летРоссия/Краснодар
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
seasick
Артем 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
297 отзывов
$10
10 баллов
16 лет назад
Сверстать таблицу
Хороший верстальщик, было сделано профессионально и очень быстро. Рекомендую.
Хороший работодатель, сразу заплатил - сделка прошла безукоризненно.
Ответный отзыв
achilless
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
$50
10 баллов
16 лет назад
Доработка Shop-Script Premium
Сделал все что просили за 1 день ) СУПЕР молодец чел ......
Хороший работодатель, все доступно объяснил, оплатил тоже без проблем и задержек.
Ответный отзыв
inkognito
Name No 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$60
10 баллов
16 лет назад
Подключение плагинов
В очередной раз воспользовался услугами этого человека и в очередной раз он показал свое добросовестное отношение и исполнительность. Моя оценка - 10
Отличный работодатель.
Ответный отзыв
inkognito
Name No 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$40
10 баллов
17 лет назад
Верстка, подключение плагинов
Грамотный, квалифицированный специалист, хорошо знающий своё дело. Оценка - ОТЛИЧНО! Заказанная работа выполнена качественно и в указанные сроки.
Хороший работодатель. Не кидает. Мне оплатил все как договаривались.
Ответный отзыв
namo
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
17 лет назад
Нужна функция на Javascript
Все отлично, быстро сделал то что нужно.
Очень хороший заказчик, сразу расплатился, проблем ни каких не было.
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
от $80
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $700
от 7 дней
нет рейтинга