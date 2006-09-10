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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
16 лет назад
Хороший верстальщик, было сделано профессионально и очень быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший работодатель, сразу заплатил - сделка прошла безукоризненно.
$50
10 баллов
16 лет назад
Сделал все что просили за 1 день ) СУПЕР молодец чел ......
Ответный отзыв
Хороший работодатель, все доступно объяснил, оплатил тоже без проблем и задержек.
$60
10 баллов
16 лет назад
В очередной раз воспользовался услугами этого человека и в очередной раз он показал свое добросовестное отношение и исполнительность. Моя оценка - 10
Ответный отзыв
Отличный работодатель.
$40
10 баллов
17 лет назад
Грамотный, квалифицированный специалист, хорошо знающий своё дело. Оценка - ОТЛИЧНО! Заказанная работа выполнена качественно и в указанные сроки.
Ответный отзыв
Хороший работодатель. Не кидает. Мне оплатил все как договаривались.
$5
10 баллов
17 лет назад
Все отлично, быстро сделал то что нужно.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, сразу расплатился, проблем ни каких не было.
Веб-программирование
3 отзыва
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
от $80
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $700
от 7 дней
нет рейтинга