Доработка Shop-Script Premium

есть Shop-Script Premium

шаблон N1 модерн

http://demo.shop-script.ru/premium/index.html

1. Нужно доделать вывод случайного товара (из тех которые с рисуночком) на всех страницах сайта под регистрацией

например как тут http://www.ozon.ru/context/detail/id/2534807/ - товар дня (тока у меня будет 3 таких блока)

1. случайный товар меняется постоянно при просмотре магазина

2. товар дня

3. товар часа

товар дня и товар часа - просто случайны товары, первый меняется каждые 24 часа по крону второй каждый час по крону

2.В маге есть вывод Рекомендуем посмотреть - демо тут http://demo.shop-script.ru/premium/index.php?productID=117

но если 3000 товаров то рекоменд посмотреть не очень интересно добавлять (((

нужно сделать рендом вывод автоматом четырех рисунчков товаров и названия под ними С ЭТОЙ ЖЕ КАТЕГОРИИ с сылкой на них типа как тут http://www.ozon.ru/context/detail/id/2534807/

и еще у меня в маге не закачано 3 типа рисунков маленький средний и большой, у меня закан тока средний.

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дакже если у кого еще есть интересные модули для шоп скрипта пишите в прват )