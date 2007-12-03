Доработка Shop-Script Premium

Требуется изготовить представительский сайт на 25-30 страниц с шапкой и меню на Flash. Имеется пример для подражания и текстовое наполнение. Использовать шаблоны можно, но шапка должна быть уникальной. Адрес примера для подражания могу сообщить по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть Shop-Script Premium
шаблон N1 модерн
http://demo.shop-script.ru/premium/index.html
1. Нужно доделать вывод случайного товара (из тех которые с рисуночком) на всех страницах сайта под регистрацией
например как тут http://www.ozon.ru/context/detail/id/2534807/ - товар дня (тока у меня будет 3 таких блока)
1. случайный товар меняется постоянно при просмотре магазина
2. товар дня
3. товар часа
товар дня и товар часа - просто случайны товары, первый меняется каждые 24 часа по крону второй каждый час по крону
2.В маге есть вывод Рекомендуем посмотреть - демо тут http://demo.shop-script.ru/premium/index.php?productID=117
но если 3000 товаров то рекоменд посмотреть не очень интересно добавлять (((
нужно сделать рендом вывод автоматом четырех рисунчков товаров и названия под ними С ЭТОЙ ЖЕ КАТЕГОРИИ с сылкой на них типа как тут http://www.ozon.ru/context/detail/id/2534807/
и еще у меня в маге не закачано 3 типа рисунков маленький средний и большой, у меня закан тока средний.
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дакже если у кого еще есть интересные модули для шоп скрипта пишите в прват )
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