Сверстать шаблон для Shop-Script free. За хостинг!

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки118 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый вечер!

Требуется сверстать шаблон для Shop-Script free, оплата – хостинг!

PSD предоставлю.

Оплата – качественный платный хостинг, размер и длительность обсуждаемы!

Пишите!

16 лет назад
savinoff
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Изготовление небольшого сайта с шапкой на Flash

    $200

    Требуется изготовить представительский сайт на 25-30 страниц с шапкой и меню на Flash. Имеется пример для подражания и текстовое наполнение. Использовать шаблоны можно, но шапка должна быть уникальной. Адрес примера для подражания могу сообщить по ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт удаленной работы.

    Добрый вечер. Сколько будет стоить и сколько это займет по времени: Написать скрипт или программу. Скрипт авторизируется, переходит настраницу и там начинает выбирать страницы из списка на которых не установлены ссылки, кликать по ссылке новый рекламодатель и из ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужна готовая CMS

    $100

    Куплю CMS (недорого) примерно с таким набором функций и понятным кодом (для изменений): Админка: Каталог клиентов Подписчики на новости Рассылка новостей Скидки клиентам (индивидуальные скидки, которые могут назначаться vip клиентам) Мониторинг заказов Добавление и редактирование статей (возможность добавить дополнительные страницы ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поиск в стороннем xml документе

    $10

    Нужно сделать скрипт поиска в xml документе на другом сайте, а именно в документе к примеру http://partner.allsoft.ru/xmls/myxml.php?id=1181 (Документ может быть очень большой, сделать оптимизацию) В поиске должны быть: название программы, краткое описание, разработчик софта и ссылка ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется прикрутить доску на новый скрипт

    $100

    Есть действующая доска объявлений, нужно перевести доску объявлений на новый скрипт www.do1.ru/script/ не изменяя дизайна. Базу объявлений сохранять не обязательно, но если получится буду очень благодарен:) На доске стоит реклама яндекс директ и яндекс маркет, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка + вставка в CMS. Оплата - хостинг.

    Добрый день! Требуется сверстать макет (не очень сложный) и вставить его в движок, очень желательно свой. Функионал движка небольшой: + Возможность изменять / редактировать разделы, добавлять / удалять пункты меню + Фотоальбом (галерея) + Статьи ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Парсер досок объявлений

    $100

    Вообщем нужен скрипт: 1) вбиваем список ссылок на конечные страницы с объявлениями; 2) скрипт заходит на каждую ссылку, находит: объявление, e-mail (если нету - генерируем), город, телефон, контактное лицо, ссылку на сайт (если есть). 3) Далее выводится ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад