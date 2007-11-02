Нужна готовая CMS

$100
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок207 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Куплю CMS (недорого) примерно с таким набором функций и понятным кодом (для изменений):

Админка:

Каталог клиентов

Подписчики на новости

Рассылка новостей

Скидки клиентам (индивидуальные скидки, которые могут назначаться vip клиентам)

Мониторинг заказов

Добавление и редактирование статей (возможность добавить дополнительные страницы с текстом через админку)

Группы пользователей (администраторов)

Форма регистрации (возможность изменять форму регистрации клиентов)

Статусы заказов (возможность редактировать статусы заказов)

Категории и товары (каталог товаров с мануальным редактированием)

Редактирование характеристик товаров (добавление и удаление полей вес, цвет… и т.д.)

Импорт товаров из CSV

Экспорт товаров в CSV

Настройки магазина (e-mail админа, meta-tegs, количество записей в столбце новостей… и т.д.)

Статистика посещений

На сайте:

Представление товаров

Поиск по веб-сайту

Корзина заказов

Список лучших товаров (для первой страницы)

Обратная связь

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Личные данные

История заказов

NB! После покупки есть возможность подключать за плату cms к готовым нарезкам.

Готов платить за доработку нужных модулей.

16 лет назад
norell
Норелл 
43 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
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