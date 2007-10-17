Программа для браузерной игры

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| Легенда: Наследие драконов |

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Программа должна уметь:

- автоматически собирать русурсы на выбор (ловить рыбу, копать, косить траву и т.д.)

- автоматический просмотр на наличие ресурсов всех четырех сторон света в локации (с,в,ю,з)

- в случае, если ресурсы в локации заканчиваются - ждать их появления и незамедлительно приступать к сбору после обнаружения

- в случае нападения монстров во время сбора ресурсов - не наносить удары, а спокойно умирать, затем идти в город (лушче по заданному маршруту), воскрешаться и потом возвращаться обратно в локацую, где был убит и опять приступать к сбору ресурсов