Aвральная реализация проекта

Требуется реализовать проект.

а именно команда прогеров, контроль будет каждые 2-а часа рабочего времени, что и как сделали

дата сдачи 09.11.2007

Причина таких темпов - студия которая реализовала проект не сделала его в срок(кстати тот срок был 17.10.2007).

Оплата - 15 000 - 25 000 рублей в зависимости от скорости работы.

Предоплаты не будет - показал что сделал - получил небольшую часть... сделал всё, проверили и работает получил остальную сумму.

Требования к команде(прогеру)

2-а года написания сайтов на оснве PHP(ооп) + MYSQL(операции с большими бд) + наличие 2-3 больших сайтов.

а также пониманимание принципов экстремального программирования.

Я буду общаться со всеми участниками проекта и помогать им.

В приложении - тз, надо понимать что я выкупаю ваше рабочее время, в которые вы должны создать данный проект, а также, доработать.

Если вас всётки устраивает эти условия, вы в состоянии выполнить этот проект качественно и в срок - то пишите заявку.

В заявке оставить(для каждого члена команды): имя, возраст, регион, номер icq, опыт работы и большие проекты которые вы сделали, и цену вашего времени для создание проекта

ЛС буду отвечать только на вопросы об проекте, заявки на участие в лс принимать не собираюсь.