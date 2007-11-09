Aвральная реализация проекта

Интересуют готовые решения, которые можно посмотреть в действии. Функции: 1) Возможность создания и редактирования рубрик и подрубрик каталога 2) Доступ в админку через .htaccess 3) Поиск по каталогу 4) Капча(защита от авторегистраций) 5) Рассылка писем с требованием подтвердить регистрацию ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется реализовать проект.
а именно команда прогеров, контроль будет каждые 2-а часа рабочего времени, что и как сделали
дата сдачи 09.11.2007
Причина таких темпов - студия которая реализовала проект не сделала его в срок(кстати тот срок был 17.10.2007).
Оплата - 15 000 - 25 000 рублей в зависимости от скорости работы.
Предоплаты не будет - показал что сделал - получил небольшую часть... сделал всё, проверили и работает получил остальную сумму.
Требования к команде(прогеру)
2-а года написания сайтов на оснве PHP(ооп) + MYSQL(операции с большими бд) + наличие 2-3 больших сайтов.
а также пониманимание принципов экстремального программирования.
Я буду общаться со всеми участниками проекта и помогать им.
В приложении - тз, надо понимать что я выкупаю ваше рабочее время, в которые вы должны создать данный проект, а также, доработать.
Если вас всётки устраивает эти условия, вы в состоянии выполнить этот проект качественно и в срок - то пишите заявку.
В заявке оставить(для каждого члена команды): имя, возраст, регион, номер icq, опыт работы и большие проекты которые вы сделали, и цену вашего времени для создание проекта
ЛС буду отвечать только на вопросы об проекте, заявки на участие в лс принимать не собираюсь.
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