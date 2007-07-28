Требуется разработать дизайн сайта, тз ниже. ничего гениального не надо, должно быть просто и аккуратно. От вас требуется стоимость(от и до) + сроки + ссылку на портфолио(если нет в профиле), а ещё лучше ссылку на работу, ...
- Дизайн сайтов62 заявкиЗакрыт15 лет назад
ТЗ тут http://docs.google.com/Doc?id=dgpr3frp_9chjp3x84 Указывайте сроки и стоимость. Личку читать не собираюсь, так что лучше не пишите туда...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт16 лет назад
Надо написать 500 статей на туристическую тематику(описание курортов, париж, хургада, лондон. итп.). Размер каждой статьи 2500 символов. Будет проверена на уникальность. Пишите предложения с ценой и сроками за весь обьём в проект, сообщения в личку будут удаляться.Копирайтинг34 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется рерайтер за 0.5 $ за 1000 знаков. От вас требуется только знание русского языка и желания работать - заказы - ежедневно обьемом от 6000 до 12000 знаков ежедневно. Рассчитываем на постоянное сотрудничество. Контакты icq#120054 пишите в ...Редактирование и Корректура29 заявокЗакрыт16 лет назад
Надо создать логотип, сначало набросок. ТЗ на создание логотипа. На логотипе должна быть надпись "Wanted" (регистр, размер, не важен), как дополнение, можно, но не обязательно написать "Famous Stuff"; Логотип должен быть солидный, легко запоминался и бросался в глаза.(пожелания ...Логотипы и Знаки18 заявокЗакрыт16 лет назад
Программа для сбора статистики через API и экспорта в EXCEL. Вся подробная информация будет предоставлена позднее. Итересует: 1. Сроки 2. Цена 3. Язык и среда реализации 4. Какая бд будет использована. Предпочтенее будет отдано адекватному исполнителю...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $800
Требуется реализовать проект. а именно команда прогеров, контроль будет каждые 2-а часа рабочего времени, что и как сделали дата сдачи 09.11.2007 Причина таких темпов - студия которая реализовала проект не сделала его в срок(кстати тот срок был 17.10.2007). Оплата ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется написать модуль для Joomla Модуль Афиша: 1. Каталог фирм 1.1 Описание: - Наименование(строка) - Логотип(если есть) - Адрес(строка) - Описание(rich-text - Редактируемых Хтмль) 1.2 Многоуровневый каталог(Можно 3-ёх уровенвый, Главная категория - под категория - фирма) 2. Афиша - Вывод объявлений в хронологическом порядке 2.1 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть изображения, пример показан в архиве. так вот, это крыши, с разными черепицами, надо - иметь возможность менять эту черепицу и её цвет. те через какой то софт я как то задаю текстуру, и путём какихнебудь действий ...3D-графика4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Интересует попоадание в 10-ку по "Курсы английского языка" и её производным по москве. Интересует чётко - цена, приблизительный срок. И ещё цена если контент сайта забивается вами лично. Асю и ЛС смотреть не буду. все кто желает договорится ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт16 лет назад
требуется создать дизайн вступительной страницы, при удачной работе мы закажем ещё 5-6 разделов. Отвечать буду только на предложения в проекте, никаких лс и стуков в асю Срок показа предварительного макета 13 числа до 20 00. Пред оплату не ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт16 лет назад
Сделать 2-а лифета размер 198*210 в сложенном виде, один биг, вертикальный. Там будет небольшой текст о вкладах и четыре таблички с тарифами. Материалы будут предоставленны. Интересует срок и ценаВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен16 лет назад
Буклет для компании, 8 полос. формат А5 в сложенном виде на скрепке, содержащие текстовую информацию о компании, Нужна, обложка, вёрстка, на обложке надо будет изобразить домик, похожего типа http://os-design.ru/data/portfolio/darel_poly_big.jpg Как пример www.ogbank.ru - в шапке пейзаж города, этаже ...Фирменный стиль20 заявокЗакрыт16 лет назад
Основная идея: Создать красивый, стильный логотип с надписью Zoobr, где Z значительно больше остальной части Текст надписи: zoobr Необходимо отобразить характер: веселый, наглый, упертый. Целевая аудитория: подростки и молодые люди от 12 ...Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть 2-а псдшника, 1-главаня 2-внутреннея (джпеги в реальном маштабе приложенны в архиве) Дизайнер не предусмотрел резиновость Теперь самое важное, эти 2-а дизайна должны быть абсолютно резиновами и смотрется при 1600 на 1200(клиент сказал на весь экран) также как ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
Интересует блочная, кроссбраузерная, валидная вёрстка работа не разовая, но пока малые обьёмы, от 1-2 вариантов в неделю. Интересует наилучшие соотношения цены и качества Жду предложений по сложности, и цене, желательно с живыми примерами Указывайте ещё и асю ...HTML-верстка40 заявокЗакрыт16 лет назад
Поднятие пр с 4 до 5 для сайта http://cs-online.ru/Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Надо создать приличный Рич медия баннер на флэше... Тематика: Counter-Strike вот условия: # Баннер должен быть сохранен в 6 версии Macromedia Flash # Имена swf файлов не должны содержать специальные символы, русские буквы, пробелы, знаки минус, плюс и т.п # ...Баннеры5 заявокЗакрыт18 лет назад