expolit

Серов Олег expolit

 
35 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработать дизайн сайта

    Требуется разработать дизайн сайта, тз ниже. ничего гениального не надо, должно быть просто и аккуратно. От вас требуется стоимость(от и до) + сроки + ссылку на портфолио(если нет в профиле), а ещё лучше ссылку на работу, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов62 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать 500 статей

    Надо написать 500 статей на туристическую тематику(описание курортов, париж, хургада, лондон. итп.). Размер каждой статьи 2500 символов. Будет проверена на уникальность. Пишите предложения с ценой и сроками за весь обьём в проект, сообщения в личку будут удаляться.

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется рерайтер

    Требуется рерайтер за 0.5 $ за 1000 знаков. От вас требуется только знание русского языка и желания работать - заказы - ежедневно обьемом от 6000 до 12000 знаков ежедневно. Рассчитываем на постоянное сотрудничество. Контакты icq#120054 пишите в ...

    Редактирование и Корректура29 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать набросок логотипа

    Надо создать логотип, сначало набросок. ТЗ на создание логотипа. На логотипе должна быть надпись "Wanted" (регистр, размер, не важен), как дополнение, можно, но не обязательно написать "Famous Stuff"; Логотип должен быть солидный, легко запоминался и бросался в глаза.(пожелания ...

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • ПО для сбора статистики через API и экспорта.

    Программа для сбора статистики через API и экспорта в EXCEL. Вся подробная информация будет предоставлена позднее. Итересует: 1. Сроки 2. Цена 3. Язык и среда реализации 4. Какая бд будет использована. Предпочтенее будет отдано адекватному исполнителю...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Aвральная реализация проекта

    $800

    Требуется реализовать проект. а именно команда прогеров, контроль будет каждые 2-а часа рабочего времени, что и как сделали дата сдачи 09.11.2007 Причина таких темпов - студия которая реализовала проект не сделала его в срок(кстати тот срок был 17.10.2007). Оплата ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модуль для Joomla

    Требуется написать модуль для Joomla Модуль Афиша: 1. Каталог фирм 1.1 Описание: - Наименование(строка) - Логотип(если есть) - Адрес(строка) - Описание(rich-text - Редактируемых Хтмль) 1.2 Многоуровневый каталог(Можно 3-ёх уровенвый, Главная категория - под категория - фирма) 2. Афиша - Вывод объявлений в хронологическом порядке 2.1 ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать текстуру(см внутри)

    Есть изображения, пример показан в архиве. так вот, это крыши, с разными черепицами, надо - иметь возможность менять эту черепицу и её цвет. те через какой то софт я как то задаю текстуру, и путём какихнебудь действий ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется попадание в 10к-у у Яндекса.

    Интересует попоадание в 10-ку по "Курсы английского языка" и её производным по москве. Интересует чётко - цена, приблизительный срок. И ещё цена если контент сайта забивается вами лично. Асю и ЛС смотреть не буду. все кто желает договорится ...

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать дизайн 1-ой страницы.

    требуется создать дизайн вступительной страницы, при удачной работе мы закажем ещё 5-6 разделов. Отвечать буду только на предложения в проекте, никаких лс и стуков в асю Срок показа предварительного макета 13 числа до 20 00. Пред оплату не ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Лифлет

    Сделать 2-а лифета размер 198*210 в сложенном виде, один биг, вертикальный. Там будет небольшой текст о вкладах и четыре таблички с тарифами. Материалы будут предоставленны. Интересует срок и цена

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Буклет для компании

    Буклет для компании, 8 полос. формат А5 в сложенном виде на скрепке, содержащие текстовую информацию о компании, Нужна, обложка, вёрстка, на обложке надо будет изобразить домик, похожего типа http://os-design.ru/data/portfolio/darel_poly_big.jpg Как пример www.ogbank.ru - в шапке пейзаж города, этаже ...

    Фирменный стиль20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать логотип

    Основная идея: Создать красивый, стильный логотип с надписью Zoobr, где Z значительно больше остальной части Текст надписи: zoobr Необходимо отобразить характер: веселый, наглый, упертый. Целевая аудитория: подростки и молодые люди от 12 ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сверстать Резиновый дизайн из фиксированного

    Есть 2-а псдшника, 1-главаня 2-внутреннея (джпеги в реальном маштабе приложенны в архиве) Дизайнер не предусмотрел резиновость Теперь самое важное, эти 2-а дизайна должны быть абсолютно резиновами и смотрется при 1600 на 1200(клиент сказал на весь экран) также как ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Не разовая Блочная вёрстка дизайнов

    Интересует блочная, кроссбраузерная, валидная вёрстка работа не разовая, но пока малые обьёмы, от 1-2 вариантов в неделю. Интересует наилучшие соотношения цены и качества Жду предложений по сложности, и цене, желательно с живыми примерами Указывайте ещё и асю ...

    HTML-верстка40 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Изготовление Fly-media баннера (всплывающий rich баннер формата 400 * 400)

    $50

    Надо создать приличный Рич медия баннер на флэше... Тематика: Counter-Strike вот условия: # Баннер должен быть сохранен в 6 версии Macromedia Flash # Имена swf файлов не должны содержать специальные символы, русские буквы, пробелы, знаки минус, плюс и т.п # ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
xneo
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
9 лет назад
ПО для сбора статистики через API и экспорта.
Отличный заказчик. Рад сотрудничать.
Качественно выполняет поставленные задачи, в соответствии с тз. С последующими дополнениями и правками проблем не возникло. Работой и сроками доволен =)
Ответный отзыв
nvpt
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Лифлет
Приятно было сотрюдничать рекомендую всем!!!! PS Надеюсь на дольнейшее сотрудничество!
Знает своё дело. Делает как надо, не перечит =) Отличная работа.
Ответный отзыв
slayinc
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
$50
10 баллов
16 лет назад
Сверстать Резиновый дизайн из фиксированного
Приятно было иметь дело, все четко и грамотно, без капризов. Оплата моментальная. Все положительно, потому и отзыв на 10ку.
Грамотно выполнил задание, оперативно, со знанием своего дела, Отличительная особенность, делает как просят и без лишних вопросов =) Работая в вебе уже более 3-ёх лет, такого набора качеств в одном человеке я видел редко, Сразу видно проффесионал.
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