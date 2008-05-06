Сайту http://8disk.net/ требуются авторы для написания УНИКАЛЬНЫХ прохождений к компьютерным играм. Конкретно сейчас требуются авторы для написания прохождений к играм Тургор и Легенда о рыцаре (Кингз Баунти). Заказы постоянно обновляются. ...
Написать 500 статей
Надо написать 500 статей на туристическую тематику(описание курортов, париж, хургада, лондон. итп.).
Размер каждой статьи 2500 символов. Будет проверена на уникальность.
Пишите предложения с ценой и сроками за весь обьём в проект, сообщения в личку будут удаляться.
Заявки фрилансеров
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