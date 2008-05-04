Короткие рекламные тексты

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок289 просмотров

Надо сочинить ёмкие цепляющие короткме рекламные тексты. 10-20 шт. по 2-4 строки. Тесты нужны в качестве шаблонов, которые будут находиться в партнёрка сайта. Стиль текстов должен подходить для размещения участниками партнёрки их в качестве постов с ссылкой, на тематических форумах, в каталогах, блогах или просто вкачестве рекламной ссылки. Тематика сайта не адалт, но близка.

Отвас цена и координаты.

17 лет назад
frolandrei
Андрей 
54 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написание прохождений к новым играм

    $25

    Сайту http://8disk.net/ требуются авторы для написания УНИКАЛЬНЫХ прохождений к компьютерным играм. Конкретно сейчас требуются авторы для написания прохождений к играм Тургор и Легенда о рыцаре (Кингз Баунти). Заказы постоянно обновляются. ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Рерайт 5 статей

    $15

    Доброго. Рерайт 5 статей (примерно 15 тысяч знаков) желательно глубокий, статьи прикреплены.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нейминг для видеолейбла

    $250

    Требуется название бренда для компании занимающейся выпуском лицензионного видео Линейка фильмов от киноклассики и арт хауза - до блокбастеров Название должно быть позитивным и интерестным Должно хорошо восприниматься на слух ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Контент - подборки для тематических порталов

    Для небольших тематических порталов и сайтов фирм требуется контент-менеджер, наполнение сайтов следующей информацией - небольшие статьи/обзорчики/фото с обзором Оплата - 0.4-0.5$ за 1000 символов без пробелов. Статьи должны быть около 1000-1500 символов ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание материалов на различные темы

    Интернет-проект ищет специалистов для создания материалов на различные темы. По теме необходимо написать текст, подобрать наиболее актуальные ресурсы. Круг тем широкий, мы заинтересованы в ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Написать сочинение на философскую тему

    $15

    Итак, нужно написать СРОЧНО, сочинение на пол листа или лист. Тема сочинение: От чего люди не летают? Сочинение-рассуждение на философскую тему. Должно быть написано, что-нибудь этакое необычное, ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Статья о рынке недвижимости Украины.

    $15

    Написать простую статью о недвижимости. ТЗ: 1.Ценовая политика на рынке Украины(Недвижимости). 2.Провести сравнительную диагональ с рынком РФ.(по ценовой политике в данном сегменте). 3.Описать Элитный сектор(цены,территориальное деление).(включить данные из этого пункта в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад