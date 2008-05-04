Написание прохождений к новым играм

Сайту http://8disk.net/ требуются авторы для написания УНИКАЛЬНЫХ прохождений к компьютерным играм.

Конкретно сейчас требуются авторы для написания прохождений к играм Тургор и Легенда о рыцаре (Кингз Баунти).

Заказы постоянно обновляются.

Оплата – от 25 $ за ВСЮ статью (больше бывает, но не так часто, зависит от объема текста, и качества работы).

Возможен аванс после получения части текста.

Людям, любящим воровать статьи с других сайтов и выдавать за свои, не обращаться, ибо такое творчество все равно не оплачивается.

Контакты: мыло: [email protected]

ася – 496054793