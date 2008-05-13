Создание материалов на различные темы

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Завершен31 заявка628 просмотров

Интернет-проект ищет специалистов для создания материалов на различные темы.

По теме необходимо написать текст, подобрать наиболее актуальные ресурсы. Круг тем широкий, мы заинтересованы в Ваших знаниях, и даем возможно работать в интересных Вам направлениях.

Интерфейс для создания материалов простой и удобный, никаких специальных знаний не требуется.

Работа удаленная. Оплата сдельная.

Дополнительная информация по запросу.

Контакты:

icq: 463476447

почта: [email protected]

17 лет назад
blackgleb
Глеб 
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

orangepink
Ирина 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
Сотрудничали не однократно. К работе подошла ответственно. Все выполняла быстро и в установленные сроки. Откликалась на мои пожелания. Рекомендую!
Опыт работы положительный. Проект интересный. Вопросов по взаимодействию и оплате не было. В общем, все хорошо.
Lena_Moon
Лена 
43 года
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$100
Выполняет работу качественно и в срок. Исключительно позитивный опыт совместной работы.
Остался очень доволен сотрудничеством с Глебом.
sibiryak2007
Александр 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов
17 лет назад

Заявки фрилансеров

orangepink
Ирина 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
Lena_Moon
Лена 
43 года
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
sibiryak2007
Александр 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов
17 лет назад

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