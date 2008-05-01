Тематика текста - недвижимость. Есть готовый набросок текста с описанием рода деятельности и услуг компании, который нужно красиво оформить. Жду ваших предложений.
Написание контента для сайтов различных тематик
Написание контента для сайтов различных тематик (строительных, метизы, спорт, бизнес, инвестиции, медицина, авто).
Сайтов много и регулярно появлятся еще (бывает, что и не строительных).
Обычно дается задание на 2тыс для главной и 3 статьи по 1тыс. для внутренних страниц.
Тексты должны быть уникальными. Нигде более вылаживаться не должны, даже в портфолио.
Если нужно, то вам вышлют урлы, на которых размещены ваши тексты. Их вы сможете разместить в портфолио, указав свое авторство.
Оплата на следующее утро через вебмани.
1$ за 1000 знаков.
2+3 х 1$ =5$
на главной употребить все ключевые 2 раза минимум. в статьях минимум 1 раз на все 3 статьи в сумме, но лучше чаще. фразы можно разбивать и переставлять слова местами в отрезке не более 8 слов, но на главной очень желательно полное соответствие.
Заявки фрилансеров
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