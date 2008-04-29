Написание ТЗ

Задача минимум: есть аудиофайл разговора с клиентом. Нужно из него написать ТЗ. В идеале - Вы составляете чек-лист (вопросы), они обсуждаются с клиентом, а потом на основе аудиозаписи пишите ТЗ. ТЗ + проектировка. За каждое ТЗ от 30 до 50 у.е. Работа постоянная.

Задача максимум: все тоже-самое + подбор исполнителей в рамках бюджета + разработка и контроль (управление проектом) проекта. За проект - от 70 у.е. и выше.

Спасибо.