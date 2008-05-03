Интервью

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок393 просмотра

Требуется копирайтер для взятия интервью.

17 лет назад
marlboro_x
Кир 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

zerokko
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов
17 лет назад
Человек отлично понял свою задачу и в течении 20 минут предоставил тестовое задание на высочайшем уровне. Всегда приятно работать с такими людьми.
Очень приятный и одекватный человек. Работать с ним было одно удовольствие.

Заявки фрилансеров

zerokko
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Необходимо сделать описаловку функций

    $40

    Итак есть сайт на сайте установлено програмное обеспечение, включающее в себя форумы чаты блоги видеои фотогалереи есть много функций! необходимо накаждой странице сделать описание функций на странице с учетом данных нами поисковых фраз, необходимых для ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Название для диагностической компании

    $15

    Компания закупает очень дорогое оборудование в Европе. Диагностическое: МРТ, томография и т.д. Тоесть оборудования такого в Украине нету, и будет оказывать услуги по диагностике здоровья человека на наивысшем уровне. Нужен нейминг такой компании. Бюджет - ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написание текста о компании

    $50

    Написать текст о компании для главной страницы.Сфера деятельности финансы.Объём текста 2600 печатных знаков максимум.Приветствуется знание психологии,и финансов.Все подробности исполнителю. В предложении кратко пишите о знаниях в требуемых сферах,и цены.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Рерайт

    $250

    Рерайт 23х статей на тематику CMS Нужен рерайт 23х статей по 1000 символов - описаний 23х модулей CMS системы "1С-Битрикс". Соответственно тематика - интернет, CMS, разработка сайтов на Битрикс. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Написать тексты по строит.тематики (блоки, двери)

    Приветствую! Требуются уникальные тексты (для ПС) на темы: пеноблоки блоки керамзитобетонные стеновые блоки фундаментные блоки *** межкомнатные двери двери Волховец двери шпон установка межкомнатных дверей ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Статьи. Тематика - карточные игры, покер.

    Написание цикла статей про покер на тематическом ресурсе 1. прошу сказать стоимость и сроки написания одной статьи 2. опыт написания статей по данной тематике приветсвуется 3. необходимо порядка 15 статей ...

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написание контента для сайтов различных тематик

    Нужны тексты на разные темы ДЛЯ ЛЮДЕЙ: от подарков до подбора персонала и недвижимости. Свои предложения с примерами статей (обязательно) направляйте в личку. Оплата - 1,5WMZ за 1000 знаков. Интересуют грамотные и интересные статьи. ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Вопросы для тестирования

    $50

    Требуется придумать несколько вопросов для онлайн-тестирования на темы: "оптимизация сайтов, продвижение сайтов, seo, интернет-маркетинг, поисковые системы", необходимо 50 редких вопросов и вариантов ответов т.е. вида: q1 - вопрос a1 - ответ 1 ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Составить 300 объявлении для рекламы

    Данная работа для специалистов в области рекламы. От Вас требуется написать 300 рекламных объявлении, в каждом объявлении не больше 50 символов. Обявления должны быть убедительными, захватывающими внимание ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад