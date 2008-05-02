Тексты для сайта

Задача минимум: есть аудиофайл разговора с клиентом. Нужно из него написать ТЗ. В идеале - Вы составляете чек-лист (вопросы), они обсуждаются с клиентом, а потом на основе аудиозаписи пишите ТЗ. ТЗ + проектировка. За каждое ...