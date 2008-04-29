20 статей по полиграфии

Утро доброе. Буду краток.

Что нужно: 20 статей по теме полиграфии. Визитки, флаеры и прочее. Конкретная тема не так важна, главное чтобы относилось к полиграфии. Можете сделать рерайт, можете написать самостоятельно, но если будет слишком неуникальным - не заплачу. Размер статей: 1250-1500 символов.

Цена: 30 долларов за всё. Если качество устроит, то возможно долгосрочное сотрудничество (300 статей в месяц и более).

Писать ТОЛЬКО в ICQ (450-584-98восемь). Оплата во ВебМани.