Поиск и рерайт 20 статей фармацевтической тематики

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Закрыт4 заявки264 просмотра

Приветствую. Необходимо найти и сделать рерайт 40 статей о препаратах из указанной аптеки. Язык - Англ.

Статьи могут быть о симптомах, альтернативных методах лечения, сути болезни, которая лечится с помощью препарата. Другими словами после прочтения статьи, у юзера должно появиться желание как минимум ознакомиться с препаратом.

Статьи должны быть написаны переписаны на качественном английском и пройти proofreading нашего редактора.

Hазмер статьи не должен привышать 2-2,5 тыс знаков (порядка 500 слов). оплата - $1 за 1000 знаков без пробелов.

оплата в wmz.

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17 лет назад
mryakodzun
Kuljek 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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