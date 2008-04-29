Нужен рерайтер, возможно без опыта и портфолио, который бы согласился переписывать статьи по цене 0.5-0.8 wmz за 1000 знаков. Возможны хорошие объемы.
Поиск и рерайт 20 статей фармацевтической тематики
Приветствую. Необходимо найти и сделать рерайт 40 статей о препаратах из указанной аптеки. Язык - Англ.
Статьи могут быть о симптомах, альтернативных методах лечения, сути болезни, которая лечится с помощью препарата. Другими словами после прочтения статьи, у юзера должно появиться желание как минимум ознакомиться с препаратом.
Статьи должны быть написаны переписаны на качественном английском и пройти proofreading нашего редактора.
Hазмер статьи не должен привышать 2-2,5 тыс знаков (порядка 500 слов). оплата - $1 за 1000 знаков без пробелов.
оплата в wmz.
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