Обработка текстов

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Завершен21 заявка563 просмотра

Тематики - недвижимость, финансы, строительство, промышленность.

Для кандидата - грамотный и богатый русский язык, умение перефразировать и подбирать синонимы без потери смысла.

"Пропадания" со связи без предупреждения и недобросовестное отношение к выполняемым заданиям не допускаются.

$2 за 1000 символов без пробелов (это выше средней цены, так как предполагается, что это работа НЕ для начинающих рерайтеров и копирайтеров, просьба иметь это в виду перед подачей заявки).

17 лет назад
1982587
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

OllyW
Ольга 
43 года
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад
Работа выполняется на совесть, большое количество положительных отзывов у этого исполнителя - не случайность. Помимо этого, человек приятен в общении, положительно удивляет оригинальностью и неформальностью речи.
С человеком приятно работать по нескольким причинам: Платит не скупясь и не затягивает с оплатой, Точно знает, чего хочет, а это значительно облегчает работу исполнителя, Терпеливо относится ко всем недочётам, И просто приятный в общении человек! Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

OllyW
Ольга 
43 года
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад

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