Тексты для сайта. 33000 символов. приватный для пользователя pchelca
Обработка текстов
Тематики - недвижимость, финансы, строительство, промышленность.
Для кандидата - грамотный и богатый русский язык, умение перефразировать и подбирать синонимы без потери смысла.
"Пропадания" со связи без предупреждения и недобросовестное отношение к выполняемым заданиям не допускаются.
$2 за 1000 символов без пробелов (это выше средней цены, так как предполагается, что это работа НЕ для начинающих рерайтеров и копирайтеров, просьба иметь это в виду перед подачей заявки).
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