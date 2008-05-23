Обработка текстов

Тематики - недвижимость, финансы, строительство, промышленность.

Для кандидата - грамотный и богатый русский язык, умение перефразировать и подбирать синонимы без потери смысла.

"Пропадания" со связи без предупреждения и недобросовестное отношение к выполняемым заданиям не допускаются.

$2 за 1000 символов без пробелов (это выше средней цены, так как предполагается, что это работа НЕ для начинающих рерайтеров и копирайтеров, просьба иметь это в виду перед подачей заявки).