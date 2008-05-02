На постоянную работу, приглашаем контент-менджера. Рерайт новостей, статей, обзоров и т.д. автомобильная тематика. Умение работать самостоятельно с материалами. Знание иностранного языка обязательно. icq 11708789
Онлайн рерайт
Есть сайт про художника. требуется на нескольких страницах сделайть рерайт, прямо в админке (или вставить опять на сайт через простую админку).
p.s. просьба не писать ТОЛЬКо о рерайте - конечный результат - текст на сайте.
указывайте пожалуйста цену либо за 1000 знаков либо за время работы.
Заявки фрилансеров
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