Онлайн рерайт

Есть сайт про художника. требуется на нескольких страницах сделайть рерайт, прямо в админке (или вставить опять на сайт через простую админку).

p.s. просьба не писать ТОЛЬКо о рерайте - конечный результат - текст на сайте.

указывайте пожалуйста цену либо за 1000 знаков либо за время работы.