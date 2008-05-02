Онлайн рерайт

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Закрыт12 заявок394 просмотра

Есть сайт про художника. требуется на нескольких страницах сделайть рерайт, прямо в админке (или вставить опять на сайт через простую админку).

p.s. просьба не писать ТОЛЬКо о рерайте - конечный результат - текст на сайте.

указывайте пожалуйста цену либо за 1000 знаков либо за время работы.

17 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров