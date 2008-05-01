Требуется рерайт новостей и обзоров

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт35 заявок1046 просмотров

На постоянную работу, приглашаем контент-менджера.

Рерайт новостей, статей, обзоров и т.д. автомобильная тематика.

Умение работать самостоятельно с материалами.

Знание иностранного языка обязательно.

icq 11708789

17 лет назад
xswat
47 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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