Слоган для ИТ-компании

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Завершен18 заявок1775 просмотров

Компания ООО "Дигги" занимается услугами в области ИТ-аутсорсинг.

Нужно придумать слоган, который бы показывал

1) наш профессионализм

2) что мы избавляем от проблем с компьютерами

3) был бы коротким и запоминающимся

Бюджет до 300-400 WMR.

17 лет назад
diggi
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
Понравившийся вариант слогана был послан нам в течении первых часов после публикации заказа. Весьма креативный молодой человек :)
Отличный работодатель. Рекомендую ВСЕМ! Порядочность и ответственность - выше всяких похвал. Все что сказал и обещал выполнил. Оплатил работу сполна. Готов и дальше сотрудничать с таким работодателем.

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

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