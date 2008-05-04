Статья о рынке недвижимости Украины.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки146 просмотров

Написать простую статью о недвижимости.

ТЗ:

1.Ценовая политика на рынке Украины(Недвижимости).

2.Провести сравнительную диагональ с рынком РФ.(по ценовой политике в данном сегменте).

3.Описать Элитный сектор(цены,территориальное деление).(включить данные из этого пункта в пункт 2)

4.Указать основные компании на данном рынке,как компании владельцы,так и компании посредники.

5.Показать динамику роста цен за последние 2 года.

Замечания:

1.Все пункты классифицируются как недвижимость приобретаемая в частную собственность,не аренда.

2.Под территориальным делением понимается статус элитных районов и расхождение цен.

3.Все представленные компании должны иметь юридические адреса и наличие стационарных телефонов.

Сроки и оплата.

Оплата WMZ,после прочтения и принятия мной статьи.

Сроки,Исполнителю желательно сделать это максимально быстро,после выбора его победителем Тендера.

Объём конечного текста 1000-1300 печатных знаков.

17 лет назад
d3rew
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

KeePeRZ
Олег 
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Получил большое удовольствие от соотрудничества.Четкое тз и своевременные поправки.Очень приятный и адекватный заказчик.Оплату получил без задержек,даже больше чем договаривались.Надеюсь будем работать вместе ещё не раз.

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KeePeRZ
Олег 
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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