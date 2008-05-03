На постоянную работу, приглашаем контент-менджера. Рерайт новостей, статей, обзоров и т.д. автомобильная тематика. Умение работать самостоятельно с материалами. Знание иностранного языка обязательно. icq 11708789
Написать сочинение на философскую тему
Итак, нужно написать СРОЧНО, сочинение на пол листа или лист.
Тема сочинение: От чего люди не летают? Сочинение-рассуждение на философскую тему. Должно быть написано, что-нибудь этакое необычное, интересное.
Главное не переусердствовать, чтобы не получилась непонятное эссе.
Сочинение требуется сегодня вечером.
Обращаться в личку или в ICQ 45-333-5.
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