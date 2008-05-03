Написать сочинение на философскую тему

$15
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  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок374 просмотра

Итак, нужно написать СРОЧНО, сочинение на пол листа или лист.

Тема сочинение: От чего люди не летают? Сочинение-рассуждение на философскую тему. Должно быть написано, что-нибудь этакое необычное, интересное.

Главное не переусердствовать, чтобы не получилась непонятное эссе.

Сочинение требуется сегодня вечером.

Обращаться в личку или в ICQ 45-333-5.

17 лет назад
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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