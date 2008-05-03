Для небольших тематических порталов и сайтов фирм требуется контент-менеджер, наполнение сайтов следующей информацией - небольшие статьи/обзорчики/фото с обзором Оплата - 0.4-0.5$ за 1000 символов без пробелов. Статьи должны быть около 1000-1500 символов ...
Нужен реврайт описаний игр
Есть база описаний игр в файле xml
всего около 150 игр.
нужно отреврайтить полное и короткое описание игр.
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