Нужен реврайт описаний игр

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт22 заявки323 просмотра

Есть база описаний игр в файле xml

всего около 150 игр.

нужно отреврайтить полное и короткое описание игр.

17 лет назад
business-i
Димитрий 
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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