Нейминг для видеолейбла

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок361 просмотр

Требуется название бренда для компании занимающейся выпуском лицензионного видео

Линейка фильмов от киноклассики и арт хауза - до блокбастеров

Название должно быть позитивным и интерестным Должно хорошо восприниматься на слух и читаться

Может состоять из одного или нескольких слов

Должно иметь возможность транслитирации (может писаться латиницей)

Должно иметь свободные доменные имена ru или com

Должно быть регистрабельным (не должно быть созвучно или быть похоже на название других игроков кинорынка не должно содержать имен собственных и описательных характеристик продукта могущих ввести потребителя в заблуждение /пример "хорошее кино"- не подходит )

В остальном полный карт бланш ))))))

Координаты для связи [email protected] Мобильный 8 916 658 52 65

17 лет назад
supername
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Lo1gan
Вова 
44 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$5

Заявки фрилансеров

Lo1gan
Вова 
44 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Контент - подборки для тематических порталов

    Для небольших тематических порталов и сайтов фирм требуется контент-менеджер, наполнение сайтов следующей информацией - небольшие статьи/обзорчики/фото с обзором Оплата - 0.4-0.5$ за 1000 символов без пробелов. Статьи должны быть около 1000-1500 символов ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание материалов на различные темы

    Интернет-проект ищет специалистов для создания материалов на различные темы. По теме необходимо написать текст, подобрать наиболее актуальные ресурсы. Круг тем широкий, мы заинтересованы в ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Написать сочинение на философскую тему

    $15

    Итак, нужно написать СРОЧНО, сочинение на пол листа или лист. Тема сочинение: От чего люди не летают? Сочинение-рассуждение на философскую тему. Должно быть написано, что-нибудь этакое необычное, ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Статья о рынке недвижимости Украины.

    $15

    Написать простую статью о недвижимости. ТЗ: 1.Ценовая политика на рынке Украины(Недвижимости). 2.Провести сравнительную диагональ с рынком РФ.(по ценовой политике в данном сегменте). 3.Описать Элитный сектор(цены,территориальное деление).(включить данные из этого пункта в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Слоган для ИТ-компании

    Компания ООО "Дигги" занимается услугами в области ИТ-аутсорсинг. Нужно придумать слоган, который бы показывал 1) наш профессионализм 2) что мы избавляем от проблем с компьютерами 3) был бы коротким и запоминающимся ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Онлайн рерайт

    Есть сайт про художника. требуется на нескольких страницах сделайть рерайт, прямо в админке (или вставить опять на сайт через простую админку). p.s. просьба не писать ТОЛЬКо о рерайте - конечный результат - ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Выдумывание и проверка доменов .ru на занятость

    Достаточно часто нужны услуги по придумыванию свободных доменов по определенной тематике. К каждому домену нужно придумать слоган. Дается сервис для проверки занятости. Цена за одну позицию - $0.5 (предложить 2-3 свободных варианта, особых изысков не ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    17 лет назад