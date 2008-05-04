Сделать рерайт (желательно глубокий) 5 статей 11 тысяч символов с пробелами.
Нейминг для видеолейбла
Требуется название бренда для компании занимающейся выпуском лицензионного видео
Линейка фильмов от киноклассики и арт хауза - до блокбастеров
Название должно быть позитивным и интерестным Должно хорошо восприниматься на слух и читаться
Может состоять из одного или нескольких слов
Должно иметь возможность транслитирации (может писаться латиницей)
Должно иметь свободные доменные имена ru или com
Должно быть регистрабельным (не должно быть созвучно или быть похоже на название других игроков кинорынка не должно содержать имен собственных и описательных характеристик продукта могущих ввести потребителя в заблуждение /пример "хорошее кино"- не подходит )
В остальном полный карт бланш ))))))
Координаты для связи [email protected] Мобильный 8 916 658 52 65
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $12Копирайтинг1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Есть база описаний игр в файле xml всего около 150 игр. нужно отреврайтить полное и короткое описание игр.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт17 лет назад
Для небольших тематических порталов и сайтов фирм требуется контент-менеджер, наполнение сайтов следующей информацией - небольшие статьи/обзорчики/фото с обзором Оплата - 0.4-0.5$ за 1000 символов без пробелов. Статьи должны быть около 1000-1500 символов ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт17 лет назад
Интернет-проект ищет специалистов для создания материалов на различные темы. По теме необходимо написать текст, подобрать наиболее актуальные ресурсы. Круг тем широкий, мы заинтересованы в ...Копирайтинг4 исполнителяЗавершен17 лет назад
Требуется копирайтер, для создания статей по теме "Музыка" и "Реклама". Статьи будут размещаться на сторонних сайтах и насыщаться ссылками.Копирайтинг28 заявокЗакрыт17 лет назад
- $15
Итак, нужно написать СРОЧНО, сочинение на пол листа или лист. Тема сочинение: От чего люди не летают? Сочинение-рассуждение на философскую тему. Должно быть написано, что-нибудь этакое необычное, ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $15
Написать простую статью о недвижимости. ТЗ: 1.Ценовая политика на рынке Украины(Недвижимости). 2.Провести сравнительную диагональ с рынком РФ.(по ценовой политике в данном сегменте). 3.Описать Элитный сектор(цены,территориальное деление).(включить данные из этого пункта в ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен17 лет назад
Компания ООО "Дигги" занимается услугами в области ИТ-аутсорсинг. Нужно придумать слоган, который бы показывал 1) наш профессионализм 2) что мы избавляем от проблем с компьютерами 3) был бы коротким и запоминающимся ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен17 лет назад
Есть сайт про художника. требуется на нескольких страницах сделайть рерайт, прямо в админке (или вставить опять на сайт через простую админку). p.s. просьба не писать ТОЛЬКо о рерайте - конечный результат - ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт17 лет назад
Достаточно часто нужны услуги по придумыванию свободных доменов по определенной тематике. К каждому домену нужно придумать слоган. Дается сервис для проверки занятости. Цена за одну позицию - $0.5 (предложить 2-3 свободных варианта, особых изысков не ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт17 лет назад