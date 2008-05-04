Нейминг для видеолейбла

Требуется название бренда для компании занимающейся выпуском лицензионного видео

Линейка фильмов от киноклассики и арт хауза - до блокбастеров

Название должно быть позитивным и интерестным Должно хорошо восприниматься на слух и читаться

Может состоять из одного или нескольких слов

Должно иметь возможность транслитирации (может писаться латиницей)

Должно иметь свободные доменные имена ru или com

Должно быть регистрабельным (не должно быть созвучно или быть похоже на название других игроков кинорынка не должно содержать имен собственных и описательных характеристик продукта могущих ввести потребителя в заблуждение /пример "хорошее кино"- не подходит )

В остальном полный карт бланш ))))))

Координаты для связи [email protected] Мобильный 8 916 658 52 65