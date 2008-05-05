Мобильный Интернет

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Закрытнет заявок246 просмотров
#1$

Новостная поисковая система RedTram проводит конкурс публикаций на тему «Мобильный Интернет».

К участию в конкурсе принимаются статьи, теле- и радио-сюжеты на русском, украинском или английском языках, посвященные различным аспектам использования и развития мобильного Интернета в Украине или за рубежом.

В состав жюри входят ведущие украинские специалисты в области журналистики и информационных технологий.

Авторы трех лучших материалов на тему «Мобильный Интернет» получат призы:

1-место: Карманный ПК Asus MyPal P535

2-место: Цифровой диктофон Olympus WS-321M Blister

3-место: Цифровой диктофон Panasonic CE RR-US430

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно:

- Зарегистрироваться на сайте конкурса http://redtram.com/wap/contest/join.htm

- Приложить к анкете свою статью/теле-, радиосюжет, ранее опубликованый в СМИ, и посвященный использованию мобильного Интернета.

Более подробную информацию об условиях участия в конкурсе, членах жюри и наградах для победителей можно прочитать на сайте конкурса http://redtram.com/wap/contest

17 лет назад
panda26
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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