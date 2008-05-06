Оптимизированное описание разделов

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Завершен2 заявки153 просмотра

Для сайта эротических рассказов требуется составить описания разделов (всего 21 раздел).

Вот сайт: eroromance.com

Размер описаний примерно 150-300 символов, описания должны быть с использованием подходящих ключевых слов.

Пример: Раздел: Свингеры.

В описании раздела использовать фразы из этих:

рассказ свингеры

знакомство свингеры

свингер вечеринки

частные свингеры

секс свингер

свингеры пары

русские свингеры

свингеры домашнее

истории свингеров

порно рассказы свингеры

оргии свингеров

любительский свингеры

swing

и т.п. см. по яндексу.

Тексты должны быть осмысленные, а не список ключей!

17 лет назад
evmaster
Евгений 
44 года
22 года в сервисе
Был
2 года назад
83 отзыва

Выбранный исполнитель

k0r1
Илья 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
Описания были написаны просто супер - все с ключевыми словами и при этом не только осмысленные, но и просто как маленькие рассказы. А также порадовал срок - все было сделано за пару часов.
Евгений - прекрасный заказчик. С самого начала общения четко сформулировал задание, на все возникающие по ходу выполнения задания вопросы отвечал незамедлительно. Сразу после выполнения мною задания перевел оговоренную оплату. Буду рад ему помочь, если он обратится ко мне с новыми заданиями.

Заявки фрилансеров

k0r1
Илья 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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