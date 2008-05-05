Сайту http://8disk.net/ требуются авторы для написания УНИКАЛЬНЫХ прохождений к компьютерным играм. Конкретно сейчас требуются авторы для написания прохождений к играм Тургор и Легенда о рыцаре (Кингз Баунти). Заказы постоянно обновляются. ...
Нужен seo рерайт
Нужно сделать SEO-рерайт текстов
Тематика: Стоматология
Ключевые слова (их четыре) должны быть в % соотношении (5%) от всего текста.
Всего статей нужно 100, по 1000 знаков
Цена до 50р. за 1000 знаков
Тоже самое нужно сделать по сигарам, также 100 статей по 1000 знаков.
Заявки фрилансеров
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