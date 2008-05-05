Нужен seo рерайт

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Закрыт24 заявки440 просмотров

Нужно сделать SEO-рерайт текстов

Тематика: Стоматология

Ключевые слова (их четыре) должны быть в % соотношении (5%) от всего текста.

Всего статей нужно 100, по 1000 знаков

Цена до 50р. за 1000 знаков

Тоже самое нужно сделать по сигарам, также 100 статей по 1000 знаков.

17 лет назад
vik1982
Гость 
42 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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