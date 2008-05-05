Нужен seo рерайт

Нужно сделать SEO-рерайт текстов

Тематика: Стоматология

Ключевые слова (их четыре) должны быть в % соотношении (5%) от всего текста.

Всего статей нужно 100, по 1000 знаков

Цена до 50р. за 1000 знаков

Тоже самое нужно сделать по сигарам, также 100 статей по 1000 знаков.