Сайту http://8disk.net/ требуются авторы для написания УНИКАЛЬНЫХ прохождений к компьютерным играм. Конкретно сейчас требуются авторы для написания прохождений к играм Тургор и Легенда о рыцаре (Кингз Баунти). Заказы постоянно обновляются. ...
Помощь с наполнением портала
Добрый день уважаемые фрилансеры, необходима помощь с наполнением портала. Предложение только для начинающих фрилансеров, потенциальных сотрудников на будущее или тех, кто хочет пополнить своё портфолио. Одним словом собираю команду однодумцев по развитию портала. Тематика – семья, спорт, политика, экономика, недвижимость, право, исскуство и культура, кулинария. Оплаты пока нет! Не стоит писать ваши расценки за копирайт или рирайт, оплата не может проводится пока в любом случае. Только для творческих людей!!! ICQ 416-885-484 Игорь. Хорошего Вам дня и побольше материально-выгодных предложений :)
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