Помощь с наполнением портала

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Закрыт8 заявок387 просмотров

Добрый день уважаемые фрилансеры, необходима помощь с наполнением портала. Предложение только для начинающих фрилансеров, потенциальных сотрудников на будущее или тех, кто хочет пополнить своё портфолио. Одним словом собираю команду однодумцев по развитию портала. Тематика – семья, спорт, политика, экономика, недвижимость, право, исскуство и культура, кулинария. Оплаты пока нет! Не стоит писать ваши расценки за копирайт или рирайт, оплата не может проводится пока в любом случае. Только для творческих людей!!! ICQ 416-885-484 Игорь. Хорошего Вам дня и побольше материально-выгодных предложений :)

17 лет назад
bedya1
Гость 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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