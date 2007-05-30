Заказывал печать буклетов, сроки были примерно неделю. За заказ я оплатил 28 августа полную стоимость и до сих пор ничего не получил, постоянно какие-то отговорки. У меня такое ощущение, что никто ничего не печатал, а меня кинули таким образом. Будьте осторожны при работе с этим человеком и его услугами. Адрес типографии если она существует: Типография «Диана» г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 1, (4932) 34-50-11