nvpt

Гость nvpt

 
45 летРоссия/Новосибирск
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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Отзывы заказчиков
evgen789
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$0
0 баллов
16 лет назад
Инструкция к товару
Заказывал печать буклетов, сроки были примерно неделю. За заказ я оплатил 28 августа полную стоимость и до сих пор ничего не получил, постоянно какие-то отговорки. У меня такое ощущение, что никто ничего не печатал, а меня кинули таким образом. Будьте осторожны при работе с этим человеком и его услугами. Адрес типографии если она существует: Типография «Диана» г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 1, (4932) 34-50-11
expolit
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Лифлет
Знает своё дело. Делает как надо, не перечит =) Отличная работа.
Приятно было сотрюдничать рекомендую всем!!!! PS Надеюсь на дольнейшее сотрудничество!
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loknar
Igor St 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Создание макета для печати по маленькому образцу
Все сделано как и договаривались! Спасибо!
Приятно было поработать
Ответный отзыв