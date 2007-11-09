Добавление функциональности в RSS Grabber

нужен граббер объявлений о продаже транспортных средств с сайтов auto.ru, avto.ru, bibika.ru из рук в руки, занесение данных в соответствующие поля базы данных с полным грабом картинок - полная настройка грабера через админку и запуск ...
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За основу можно взять любой вменяемый RSS Grabber. Что нужно. Нужно динамически грабить RSS ленты, вытаскивая по возможности весь текст статьи без лишнего мусора. Как это делать - отдельный разговор, будем решать. Если уже есть готовое решение, то просто замечательно. На все это нужно будет накладывать сверху фильтры - по тематике или ключевым словам. Потом, в зависимости от фильтра, показывать на сайте. Если вкратце, то задача такая.
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