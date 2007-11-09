Добавление функциональности в RSS Grabber

За основу можно взять любой вменяемый RSS Grabber. Что нужно. Нужно динамически грабить RSS ленты, вытаскивая по возможности весь текст статьи без лишнего мусора. Как это делать - отдельный разговор, будем решать. Если уже есть готовое решение, то просто замечательно. На все это нужно будет накладывать сверху фильтры - по тематике или ключевым словам. Потом, в зависимости от фильтра, показывать на сайте. Если вкратце, то задача такая.