Добавление функциональности в RSS Grabber

$100
Веб-программированиеЗавершен4 заявки197 просмотров
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За основу можно взять любой вменяемый RSS Grabber. Что нужно. Нужно динамически грабить RSS ленты, вытаскивая по возможности весь текст статьи без лишнего мусора. Как это делать - отдельный разговор, будем решать. Если уже есть готовое решение, то просто замечательно. На все это нужно будет накладывать сверху фильтры - по тематике или ключевым словам. Потом, в зависимости от фильтра, показывать на сайте. Если вкратце, то задача такая.

16 лет назад
ZBoss
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
EndlessPath
Михаил 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$100
3 дня
Работать с Михаилом понравилось, быстро "загорается", делает все также быстро, недочеты исправляет оперативно.
Работать с человеком было очень приятно, из плюсов - чёткая постановка задачи, культура общения на высоком уровне, оплата вовремя. Буду рад работать в дальнейшем и всем рекомендую. +10!
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