Требуется написать модуль для Joomla Модуль Афиша: 1. Каталог фирм 1.1 Описание: - Наименование(строка) - Логотип(если есть) - Адрес(строка) - Описание(rich-text - Редактируемых Хтмль) 1.2 Многоуровневый каталог(Можно 3-ёх уровенвый, Главная категория - под категория - фирма) 2. Афиша - Вывод объявлений в хронологическом порядке 2.1 ...
Граббер объявлений о продаже транспортных средств
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужен граббер объявлений о продаже транспортных средств с сайтов auto.ru, avto.ru, bibika.ru из рук в руки, занесение данных в соответствующие поля базы данных с полным грабом картинок - полная настройка грабера через админку и запуск через крон, код должен быть легкий для сервера и многопотоковый, работать через прокси сервра
+ при грабе анализ марок и моделей (если их нет в базе - администратор либо добавляет их, либо приравнивает к конкретной имеющиеся (синонимы - Ford - ford, Ford, USA Ford и так же с моделями)) все синонимы присваиваются через админку
+ анализ есть ли сграбленная новость в базе и если есть то произвести обновление данных (если это необходимо)
более подробно в файле
требуемый срок исполнения: 7 дней
требования к кандидату: отличное знание связки php mySQL, java и т.п., опыт в разработке высокопроизводительных систем
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