нужен граббер объявлений о продаже транспортных средств с сайтов auto.ru, avto.ru, bibika.ru из рук в руки, занесение данных в соответствующие поля базы данных с полным грабом картинок - полная настройка грабера через админку и запуск через крон, код должен быть легкий для сервера и многопотоковый, работать через прокси сервра

+ при грабе анализ марок и моделей (если их нет в базе - администратор либо добавляет их, либо приравнивает к конкретной имеющиеся (синонимы - Ford - ford, Ford, USA Ford и так же с моделями)) все синонимы присваиваются через админку

+ анализ есть ли сграбленная новость в базе и если есть то произвести обновление данных (если это необходимо)

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требуемый срок исполнения: 7 дней

требования к кандидату: отличное знание связки php mySQL, java и т.п., опыт в разработке высокопроизводительных систем