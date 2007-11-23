Почти пирамида

Веб-программированиеЗавершен7 заявок228 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Суть проекта - вложениями с привлечением рефералов.

И так, пользователь заходит, регистрируется, оплачивает свой статус. (все больше статусов на сайте для него нету);

Далее только остается приглашать рефералов. Рефералов можно приглашать для него сколько угодно, деньги будут зачесляться только тогда, когда будет оплачен статус рефералом.

При регистрации пользователя без реф-ссылки, он стает рефералом системы.

Нужно зделать - скрипт, админпанель к скрипту... подробнее можно обсудить в ICQ: 5151561

16 лет назад
DigitalX
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Losos
Тридэ 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Отлично проделаный проект, за такую низкую цену. Даже не думал что есть здесь такие хорошие программисты, что быстро и красиво все зделают. Спасибо ему!
Хороший заказчик. Своевременная оплата. Работать с ним легко, приятно и выгодно.
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