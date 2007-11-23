Почти пирамида

Суть проекта - вложениями с привлечением рефералов.

И так, пользователь заходит, регистрируется, оплачивает свой статус. (все больше статусов на сайте для него нету);

Далее только остается приглашать рефералов. Рефералов можно приглашать для него сколько угодно, деньги будут зачесляться только тогда, когда будет оплачен статус рефералом.

При регистрации пользователя без реф-ссылки, он стает рефералом системы.

Нужно зделать - скрипт, админпанель к скрипту... подробнее можно обсудить в ICQ: 5151561