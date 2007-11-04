Прикрутить мерчант WebMoney и Robox к сайту

В нужном мне месте располагаются кнопки "Оплатить WMZ", "Оплатить WMR", "Оплатить Яндекс.Деньгами", "Оплатить e-gold", "Оплатить RuPay". Все необходимые параметры (суммы, номера счетов) уже будут включены в эти кнопки.

Оплату WMZ и WMR нужно проводить через мерчант WebMoney

Оплату Я.Денег, e-gold, RuPay нужно проводить через мерчант RoboxChange

http://www.roboxchange.com/Environment/CashRegister/DemoShop/ru/Doc/CashRegister.aspx

Соответсвенно нужно создать два разных скрипта для приема оповещений об оплате (от WebMoney и от Robox).

Что делают эти скрипты:

если платеж принят и все в порядке, то перенести данные из одной таблицы в БД в другую, выслать письмо на определенный адрес и внести в определенный файл +1 (для статистики).

Если платеж не принят или ошибки, то вывести сообщение об ошибке.

Более подробное ТЗ вышлю исполнителю.

Кстати, может Я.Деньги можно принимать еще как-то, не через Robox?

Нужно чтобы все происходило автоматом - прем оплаты и оказание услуги.