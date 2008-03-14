Требуется доработка интернет магазина

Веб-программированиеЗавершен9 заявок262 просмотра
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Требуется опытный программист (php, MySQL + верстка) для завершения работы над проектом (интернет магазин).

Работа выполнена на 90%, требуется:

1) Пристегнуть программную часть к дизайну.

2) Добавить раздел "Статьи тематические" - заголовки показываются в профильных разделах магазина, добавление статей из "Админки".

3) Доработать раздел "Вопрос-Ответ" (с предварительной модерацией сообщений и CAPTCHA тестом).

+ некоторые дополнительные улучшения.

Прошу указывать ссылку на выполненные работы.

16 лет назад
pricer
50 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
Pavel199
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
Несмотря на сложность задачи (пришлось с "0" разбираться в новом движке) работу выполнил на отлично! До него за задание бралось несколько программистов - у которых "опускались руки", но только Павлу удалось сделать все как нужно. Рекомендую!
skazkansk
Сергей 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
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