Flash: 3 небольших дополнения к WhiteBoard

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки170 просмотров
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Нужно добавить к WhiteBoard (Это WhiteBoard для Flash Media Server):

– Кнопку Отмены добавления последнего элемента

– Выбор нескольких элементов сразу, для удаления

– И изменить размер выделения для компонента TextBox

16 лет назад
serafimpanov
Panov Serafim 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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