Натянуть дизайн на движок

Нужно сделать сайт. На входе будет либо html-болванка, либо PSD-шник (по желанию).

Функционал такой:

- Новости (календарь событий, на главной отображается блок новостей с 3мя новостями наиболее близкими к сегодняшней дате)

- Статьи

- Фотогалерея

- Каталог товаров с корзинкой

- Форум

Разделы сайта будут расбросаны по поддоменам: сайт.ру, магазин.сайт.ру, форум.сайт.ру.

Из мелочей: SEO-friendly, "хлебные крошки".

Для всего этого дела, соответственно нужна админка.

Все без затей, максимально просто. Подойдет реализация на всем готовом, типа drupal, wordpress, ну и любой другой cms. Форум можно взять invision или phpBB, ну, или любой другой. В общем, технические моменты не принципиальны. Главное - чтоб работало, и чтобы не криво.

Сразу предупрежу, варианты "купите нашу замечательную CMS" не предлагайте. Интересует именно реализация конкретных задач исполнителем, желательно, на том, что у него уже есть (+/- пару доработок с его стороны).

Если все проходит гладко, будем говорить о более серьезных проектах.

Если нужно что-то прояснить, готов ответить на все вопросы.