Попап под E7 (exit console)

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки163 просмотра
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Нужен выходной попап (exit console), который будет работать в IE6, IE7 и если возможно в "лисе"

(т.е. при закрытии страницы в броузерах IE6, IE7 открываеться новая страница)

О деталях можно договориться.

п.с. я привел дополнение , как пример на что опираться при написании скрипта

16 лет назад
wells
Беларусь
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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