Попап под E7 (exit console)

Здравствуйте. Нужно создать 2 футбольных таблиц ( ретинг и обычная ), функции должны быть такие же как здесь : http://fifaleague.ru/rating/ - это ретинг , http://fifaleague.ru/t_preseason/ - это бычная. можно сделать красивее:). Также надо будет сделать форму отправки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен выходной попап (exit console), который будет работать в IE6, IE7 и если возможно в "лисе"
(т.е. при закрытии страницы в броузерах IE6, IE7 открываеться новая страница)
О деталях можно договориться.
п.с. я привел дополнение , как пример на что опираться при написании скрипта
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