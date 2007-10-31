Попап под E7 (exit console)

Нужен выходной попап (exit console), который будет работать в IE6, IE7 и если возможно в "лисе"

(т.е. при закрытии страницы в броузерах IE6, IE7 открываеться новая страница)

О деталях можно договориться.

п.с. я привел дополнение , как пример на что опираться при написании скрипта