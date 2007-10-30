Здравствуйте. Нужно создать 2 футбольных таблиц ( ретинг и обычная ), функции должны быть такие же как здесь : http://fifaleague.ru/rating/ - это ретинг , http://fifaleague.ru/t_preseason/ - это бычная. можно сделать красивее:). Также надо будет сделать форму отправки ...
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Нужен каталог сайтов с поисковиком по каталогу + поисковый бот, который будет индексировать сайты определенного типа поддоменнов заданных в конфиге (например только net.ru) бот будет просматривать эти сайты и индексировать страницы, keywords, description, "цепляться" за ссылки на другие сайты с возможностью дальнейшего публичного поиска в полученной индексной базе с возможностью отбора/сортировки по релевантности, по дате, размеру, типу файлов и т.д. Так же бот должен будет просматривать все страницы сайтов внесенные в каталог (в каталог будут внесены сайты только домена net.ru, например). К боту нужно написать демона который будет проверять нагрузку сервера и если она большая уменьшать колличество запросов бота. Ну и все это естественно будет иметь свою базу.
Сама задача, предельно ясна, нужен «сжатый» поисковик который будет искать, индексировать и сохранять в кеше сайты одного домена, остальные будут проигнорированы. Более точное ТЗ по поиску будем делать совместно. В дальнейшем, нужны будут всяческие улучшения, человек нужен ответственный и постоянный. Как Вы понимаете, скорее Вы уже имели дело с такими проектами и у Вас отличные знания написания серверных приложений для unix на C++.
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