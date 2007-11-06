Переделать поиск на ресурсе

$100
Веб-программированиеЗавершен8 заявок214 просмотров
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Ресурс: www.planeta-detstva.com

Задание: Полностью переписать "поиск" на ресурсе. Реализовав "быстрый" поиск на

странице "каталога" (см. рисунок) и "расширенный" поиск. Который

необходимо вынести отдельно от карты сайта на дополнительную ссылку.

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16 лет назад
SegHan
Сергей 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
oso
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$70
2 дня
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