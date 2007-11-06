Переделать поиск на ресурсе

Нужна партнерская программа за % от стоимости покупки. Оплата за продукт на сайте принимается через WebMoney (оплата он-лайн), RuPay(стоит система выписки счетов на сайте продавца), Z-Payment. Желательно что бы работало в связке RuPay+WebMoney+Z-Payment . ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ресурс: www.planeta-detstva.com
Задание: Полностью переписать "поиск" на ресурсе. Реализовав "быстрый" поиск на
странице "каталога" (см. рисунок) и "расширенный" поиск. Который
необходимо вынести отдельно от карты сайта на дополнительную ссылку.
Очень нравится реализация на http://nashaigrushka.ru/
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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