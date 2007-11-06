oso

Ольга Соколова oso

 
42 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Языки программирования C и C++.

Опыт веб-программирования с ноября 2001 года. Создание серверных скриптов на ASP, PHP, .NET (C#), проектирование и работа с базами данных MS SQL, Access и MySQL, хороший английский, в т.ч. технический, грамотный русский. JavaScript, кроссбраузерность, HTML, DHTML, CSS, XML/XSL, HTML-вёрстка, Photoshop.

Имеется собственная CMS (php+MySQL), большой опыт установки и настройки любых CMS под нужды клиента, разработки отдельных модулей.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
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SegHan
Сергей 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$70
10 баллов
16 лет назад
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