Языки программирования C и C++.

Опыт веб-программирования с ноября 2001 года. Создание серверных скриптов на ASP, PHP, .NET (C#), проектирование и работа с базами данных MS SQL, Access и MySQL, хороший английский, в т.ч. технический, грамотный русский. JavaScript, кроссбраузерность, HTML, DHTML, CSS, XML/XSL, HTML-вёрстка, Photoshop.

Имеется собственная CMS (php+MySQL), большой опыт установки и настройки любых CMS под нужды клиента, разработки отдельных модулей.