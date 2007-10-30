Поставить форум + дизаин

Веб-программированиеЗавершен3 заявки128 просмотров
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установить движок ipb

Дизайн - наипростейший фон и узоры по краям. точный пример при личной переписке

прогон по каталогам

-Покупка ссылок в Xap.ru (3 мес).

-Установка модуля Sape.ru (код устанавливается блоками (4 блока ссылок в разных местах страницы)).

пишите в icq 353088330

16 лет назад
hodja
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Aradesh
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
отличный креативный дизаин, причем за сущии копейки 300рублей для форума Ipb аналог такого врятли за 100 можно тут заказать так что ставлю 10 за хорошее качество и дешевизну работы форум fromuz.com
Хорошый заказчик, деньги за работу оплатил, как и договаривались. Я очень доволен =) Рекомендую!
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