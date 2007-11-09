Реализация пользовательского интерфейса к БД MySQL

Пользовательский интерфейс представляет собой набор PHP страниц, выполняющихся сервером Apache2. Интерфейсный функционал страниц реализован внутри предоставляемого PHP шаблона, задающего структуру страниц и общие правила реализации. Данные для отображения и модификации на страницах хранятся в БД MySQL5. Логика обработки и сохранения данных реализована средствами хранимых процедур БД. В техзадании будут приведены примеры внешнего вида страниц интерфейса, они предназначены только для демонстрации необходимых элементов страниц.

3 таблицы в БД, 4-5 страниц php

Бюджет проекта и сроки реализации обсуждаются с кандидатами после ознакомления с техзаданием. Возможно дальнейшее продолжение сотрудничества.