Скрипт доски объявлений + конвертер БД

нужен веб программист. задача следущая - У меня сайт туристического агентства. Я бы хотела внести изменения в свой сайт. Основная задача это сделать онлайн поиск авиа билетов. Я знаю что существуют различные базы авиа билетов, но ежедневная подписка на ...
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Скрипт простейшей доски объявлений (PHP+MySQL):
- Ни каких функций, только трансляция объявлений расположенных в mysql базе данных
- Начиная с главной страницы должны идти сразу объявления, пример: http://torg-center.ru/auto/zapobor/
- Также как в примере должен отображаться список объявлений (только без контактов), и при нажатии на ссылку должна открываться отдельная страница с объявлением (с контактами).
- Контакты которые должны отображаться: контактное лицо, город, телефон
- Должна быть реализована функция ЧПУ (mod rewrite): страницы со списком объявлений должны иметь вид (примерно так page-1.html, страницы с выбранным объявлением message-1.html)
- На странице должно отображаться 30 объявлений (кол-во должно настраиваться в файле конфигураций), страницы со списком объявлений должны отображаться не все сразу, а постепенно (например как на яндексе http://www.yandex.ru/yandsearch?&p=0&text=%E4%EE%F1%EA%E0)
- Должна быть карта сайта, на которой должны отображаться последние объявлений (также 30 например), а внизу должен идти полный список страниц
- Ни панели администратора, ни формы добавления объявлений, ни прочих функций не нужно.
- Нужна форма поиска по сайту
- Доска должна быть реализована как в скрипте 1post на шаблонах, для удобства настройки дизайна
- Скрипт не должен создавать нагрузку на сервер
Конвертер:
- Нужно перевести объявления из баз данных скрипта 1post (MySQL) в БД нового скрипта.
- Перевести нужно само объявление, а также контакты (город, имя, телефон)
- Много баз (Около 100 баз, в некоторых по 50000, в некоторых по 3000) объявлений нужно поочередно добавить в БД нового скрипта (всего будет примерно 2,5 миллиона объявлений)
- Затем нужно будет разделить их равномерно по 10000 объявлений (т.е. из 2,5 млн. объявлений сделать 250 баз)
- С конвертером я буду работать сам, нужен только скрипт, выполнять перегонку не нужно.
Архивы с файлами (можно будет скачать с моего сервера):
- 1post - скрипт доски 1POST (1post.ru)
- mysql - 3 базы данных от скрипта 1post
Все это должно работать как на удаленном сервере, так и локально, на Денвере.
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