Скрипт доски объявлений + конвертер БД

$100
Веб-программированиеЗавершен7 заявок257 просмотров
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Скрипт простейшей доски объявлений (PHP+MySQL):

- Ни каких функций, только трансляция объявлений расположенных в mysql базе данных

- Начиная с главной страницы должны идти сразу объявления, пример: http://torg-center.ru/auto/zapobor/

- Также как в примере должен отображаться список объявлений (только без контактов), и при нажатии на ссылку должна открываться отдельная страница с объявлением (с контактами).

- Контакты которые должны отображаться: контактное лицо, город, телефон

- Должна быть реализована функция ЧПУ (mod rewrite): страницы со списком объявлений должны иметь вид (примерно так page-1.html, страницы с выбранным объявлением message-1.html)

- На странице должно отображаться 30 объявлений (кол-во должно настраиваться в файле конфигураций), страницы со списком объявлений должны отображаться не все сразу, а постепенно (например как на яндексе http://www.yandex.ru/yandsearch?&p=0&text=%E4%EE%F1%EA%E0)

- Должна быть карта сайта, на которой должны отображаться последние объявлений (также 30 например), а внизу должен идти полный список страниц

- Ни панели администратора, ни формы добавления объявлений, ни прочих функций не нужно.

- Нужна форма поиска по сайту

- Доска должна быть реализована как в скрипте 1post на шаблонах, для удобства настройки дизайна

- Скрипт не должен создавать нагрузку на сервер

Конвертер:

- Нужно перевести объявления из баз данных скрипта 1post (MySQL) в БД нового скрипта.

- Перевести нужно само объявление, а также контакты (город, имя, телефон)

- Много баз (Около 100 баз, в некоторых по 50000, в некоторых по 3000) объявлений нужно поочередно добавить в БД нового скрипта (всего будет примерно 2,5 миллиона объявлений)

- Затем нужно будет разделить их равномерно по 10000 объявлений (т.е. из 2,5 млн. объявлений сделать 250 баз)

- С конвертером я буду работать сам, нужен только скрипт, выполнять перегонку не нужно.

Архивы с файлами (можно будет скачать с моего сервера):

- 1post - скрипт доски 1POST (1post.ru)

- mysql - 3 базы данных от скрипта 1post

Все это должно работать как на удаленном сервере, так и локально, на Денвере.

16 лет назад
andrey-fomin
Андрей 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
shnur
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
16 лет назад
$100
Работа выполнена отлично, без лишних вопросов. Спасибо.
все ок
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