Требуется движок способный читать rss каналы разных сайтов и сохранять данные в базу. Разбивка каналов на категории, вывод популярные запросов в поиске, вывод похожих запросов. Использование удобных макросов в шаблонах сайта. Релевантность в поиске по: 1. Первыми ...
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Нужно сделать скрипт на (Javascript и Ajax) который будет делать следующее:
1) Вводится Город:
- если Москва (То сразу отображается текст: я буду его задавать)
- Если город не Москва, то появляется поле ввода индекса, и после ввода индекса, запрос посылается на сервер(без перезагрузки если есть возможность) и с моего стороннео скрипта( с другого домена) берутся данные по доставки
Повторяю со стороннего домена!!! AJAX здесь врятли поможет так как данные берутся со стороннего домена
Нужно сделать универсальный скрипт если есть поддержка ява скрипта то все отображается без перезагрузки страницы, а еслои нет ява скрипта то жмется кнопка субмит и запрос посылается на сервер
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