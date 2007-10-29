Нужно сделать скрипт на (Javascript и Ajax) который будет делать следующее:

1) Вводится Город:

- если Москва (То сразу отображается текст: я буду его задавать)

- Если город не Москва, то появляется поле ввода индекса, и после ввода индекса, запрос посылается на сервер(без перезагрузки если есть возможность) и с моего стороннео скрипта( с другого домена) берутся данные по доставки

Повторяю со стороннего домена!!! AJAX здесь врятли поможет так как данные берутся со стороннего домена

Нужно сделать универсальный скрипт если есть поддержка ява скрипта то все отображается без перезагрузки страницы, а еслои нет ява скрипта то жмется кнопка субмит и запрос посылается на сервер